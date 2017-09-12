На Житомирщині продовжується щеплення дорослих проти дифтерії та правця

У Житомирській області продовжується щеплення дорослих проти дифтерії та правця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, станом на 1 серпня дорослому населенню області зроблено 26 тис. 350 щеплень, що становить 19,4% річного плану.

За словами начальника відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров’я облдержадміністрації Сергія Березовського, календарем профілактичних щеплень в Україні передбачено планове щеплення дітей для профілактики дифтерії та правця у віці 16 років та в подальшому проведення ревакцинації кожні 10 років (відповідно у 26, 36 і далі років).

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Для ревакцинації використовується імунобіологічний препарат АДП-М вакцина (вакцина для профілактики дифтерії та правця адсорбована зі зменшеним вмістом антигену -УНІАН).

"У минулому році Житомирська область отримала більше 120 тис. доз вакцини АДП-М. Ще 20 тисяч доз отримали у поточному році. Це дало змогу розпочати щеплення не тільки дітей, а і дорослих", - зазначають в облдержадміністрації.

На сьогодні залишок вакцини АДП-М у лікувально-профілактичних закладах області складає близько 38 тис. доз.

Нагадаємо, в Україні загостриласяситуація із захворюваністю на дифтерію та правець.