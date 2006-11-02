Україна і Пакистан зацікавлені у спільних проектах в авіації

Україна і Пакистан зацікавлені у реалізації спільних проектів в авіаційній галузі та реконструкції пакистанської залізниці.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА зі старшим федеральним міністром оборони Ісламської Республіки Пакистан Рао Сікандаром ІКБАЛОМ.

“Уряд України сприятиме посиленню присутності українських компаній на пакистанському ринку”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Р.ІКБАЛ підкреслив, що влада Пакистану також зацікавлена у поширенні присутності компаній України на ринку його країни. За його словами, саме задля цього пакистанський уряд спростив візовий режим для українських бізнесменів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ і Р.ІКБАЛ обговорили перспективи співробітництва у торговельно-економічній та військово-технічній сферах.