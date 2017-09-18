Під час тріумфу на церемонії "Еммі" Ніколь Кідман пристрасно поцілувала колегу на очах у чоловіка (відео)

Американська актриса Ніколь Кідман під час церемонії "Еммі", яка відбулася ввечері 17 вересня в Лос-Анджелесі, поцілувала свого колегу-актора Олександра Скарсгарда.

Американська телевізійна академія провела 69-ту церемонію "Еммі" в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Головну нагороду за кращу жіночу роль у драматичному серіалі вручили Елізабет Мосс за роль у "Розповіді служниці". А за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі нагородили Стерлінга К. Брауна ("Це ми").

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Одним з лідерів став телепроект "Велика маленька брехня", який об'єднав на одному знімальному майданчику таких зірок, як Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Зої Кравіц і Олександр.

Олександр Скарсгард отримав статуетку в номінації "Кращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі". Коли він виходив на сцену, Ніколь Кідман соковито поцілувала його в губи на очах у свого чоловіка Кіта Урбана, який стояв у неї за спиною.