У Коростишеві на вихідних святкували День міста

У ці вихідні Коростишів Житомирської області відзначив День міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Коростишівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з нагоди святкування 518-ї річниці першої писемної згадки про Коростишів, у місті пройшли спортивно-мистецькі заходи.

Це були: міські змагання зі спортивного орієнтування, з легкої атлетики, театралізоване спортивно- мистецьке свято, різноманітні естафети серед школярів, першість міста з шахів та шашок.

Для учасників свята, що проходило у ці вихідні та завершилося вчора, також діяли майстер-класи з різних видів декоративно-прикладного мистецтва, запускалися судомоделі, тощо. Також відбулося нагородження переможців змагань.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, так, зокрема, у Коростишеві до заходів приєдналися працівники регіонального Управління поліції охорони. Правоохоронці упродовж дня спілкувалися з учасниками святкових дійств, розповідаючи про засоби захисту квартир від злодійських посягань.

«Маленьких учасників святкових заходів найбільше приваблювали представлені поліцейськими охорони службові автівки, зброя та спецзасоби, які використовуються правоохоронцями під час щоденного несення служби. Дітлахи із задоволенням використали можливість посидіти у салонах автомобілів, відчувши себе справжніми поліцейськими», - сказано у повідомленні.