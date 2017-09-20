У Львові пройшла масова хода солідарності із політв'язнями у РФ (відео)

Близько тисячі людей у Львові вийшли на Ходу солідарності з незаконно утримуваними Росією громадянами України. Про це написала у Facebook правозахисниця Марія Томак, як повідомляє Громадське.

У ході також беруть участь троє родичів в’язнів Кремля, які приїхали із Києва. Вони збираються виступити на мітингу на Площі Ринок.

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За словами Марії Томак, ходу супроводжують чотири авто поліції.

Як відомо, за ґратами на території Російської Федерації перебуває понад 46 українців.