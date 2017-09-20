У Львові пройшла масова хода солідарності із політв'язнями у РФ (відео)
14:29, 20 вересня 2017Суспільство
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Студентство Львова та громадські активісти влаштували ходу містом, щоб продемонструвати солідарність із заручниками Кремля.
За ґратами на території Російської Федерації перебуває понад 46 українців / фото qha.com.ua
Близько тисячі людей у Львові вийшли на Ходу солідарності з незаконно утримуваними Росією громадянами України. Про це написала у Facebook правозахисниця Марія Томак, як повідомляє Громадське.
У ході також беруть участь троє родичів в’язнів Кремля, які приїхали із Києва. Вони збираються виступити на мітингу на Площі Ринок.
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За словами Марії Томак, ходу супроводжують чотири авто поліції.
Як відомо, за ґратами на території Російської Федерації перебуває понад 46 українців.
Кілька сотень людей пройшли «Ходою солідарності» на підтримку політв'язнів РФ у центрі Львова pic.twitter.com/uZO6ieiz4T— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017
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