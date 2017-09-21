Ксенія Собчак зібралася на вибори зі слоганами "Питерская аферистка" і "Экстрабич" (фото)
Російська телеведуча ксенія Собчак вирішила випустити колекцію одягу зі своїми улюбленими слоганами.
Дизайнер Олександр Терехов спільно зі скандальноїю російською телеведучою Ксенією Собчак випустять колекцію одягу. Про це Ксенія повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Думали ми з Оксаною Лаврент'євою і вирішили випустити спільну капсульну колекцію. По-перше, чого дарма пропадати моїм улюбленим фразам і слоганам. По-друге, впевнена, що мою ідею підхоплять наші подружки і теж придумають що-небудь для улюбленого бренду, ну а по-третє, все дуже крутої якості, це якийсь тактильний рай у відчуттях, для зразків я віддала цілий мішок свого реально найзручнішого спортивного одягу, улюблених "правильних" майок, щоб зробити кращий проект в цьому сегменті. Скоро-скоро всіх вас покличемо "брати товар", - написала Ксенія.
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Додамо, раніше російські ЗМІ повідомили, що в Кремлі розглядають п'ять–сім кандидатур жінок, які могли б протистояти чинному президенту Росії Володимиру Путіну на виборах в 2018 році. За словами джерел, погоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній з партій. "Ідеальним варіантом" називали телеведучу Собчак.
Сама журналістка заявила, що не збирається брати участь у президентських виборах в Росії в 2018 році і стати спаринг-партнером Володимира Путіна за домовленістю з його адміністрацією.