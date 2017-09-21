Ксенія Собчак зібралася на вибори зі слоганами "Питерская аферистка" і "Экстрабич" (фото)

Дизайнер Олександр Терехов спільно зі скандальноїю російською телеведучою Ксенією Собчак випустять колекцію одягу. Про це Ксенія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Думали ми з Оксаною Лаврент'євою і вирішили випустити спільну капсульну колекцію. По-перше, чого дарма пропадати моїм улюбленим фразам і слоганам. По-друге, впевнена, що мою ідею підхоплять наші подружки і теж придумають що-небудь для улюбленого бренду, ну а по-третє, все дуже крутої якості, це якийсь тактильний рай у відчуттях, для зразків я віддала цілий мішок свого реально найзручнішого спортивного одягу, улюблених "правильних" майок, щоб зробити кращий проект в цьому сегменті. Скоро-скоро всіх вас покличемо "брати товар", - написала Ксенія.

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Додамо, раніше російські ЗМІ повідомили, що в Кремлі розглядають п'ять–сім кандидатур жінок, які могли б протистояти чинному президенту Росії Володимиру Путіну на виборах в 2018 році. За словами джерел, погоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній з партій. "Ідеальним варіантом" називали телеведучу Собчак.

Сама журналістка заявила, що не збирається брати участь у президентських виборах в Росії в 2018 році і стати спаринг-партнером Володимира Путіна за домовленістю з його адміністрацією.