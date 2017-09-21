Житомирщина очікує надходження п’яти тисяч вакцин для профілактики сказу

Житомирська область очікує надходження п’яти тисяч вакцин для профілактики сказу, які вона замовила на 2017 рік у Міністерстві охорони здоров’я України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська область на 2017 рік замовила у Міністерстві охорони здоров’я України 5 тисяч доз вакцин проти сказу, але вони поки що не надійшли. У липні минулого року у міста та райони області надійшло 3 тисячі 960 доз імунобіологічного препарату для профілактики сказу. Наразі ж залишились вакцини у 7 районах області та у Житомирі.

За словами начальника відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров'я ОДА Сергія Березовського, Міністерством охорони здоров’я України зроблено замовлення на доставку в Україну вакцин для профілактики сказу, які надійдуть у рамках міжнародних закупівель за кошти держбюджету 2016 року. Міністерство очікує надходження цих вакцин у 3-4 кварталах цього року.

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«У липні минулого року Житомирська область отримала 3 тисячі 960 доз імунобіологічного препарату - так званої антирабічної вакцини РАБІПУР, які були розподілені по містах та районах області. Станом на 1 вересня 2017 року, в області залишки минулорічної вакцини проти сказу є лише у Ружинському, Романівському, Радомишльскому, Любарському, Ємільчинському, Баранівському, Коростишівському районах та у м. Коростені. У Житомирі ця вакцина наявна тільки у Центральній міській лікарні № 1 (16 доз для ревакцинації - УНІАН). Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації на 2017 рік було замовлено у Міністерстві охорони здоров’я України 5 тисяч доз вакцин проти сказу, але їх поки що немає», – зазначив Березовський.

Він додав, що протирабічна вакцина використовується для профілактики сказу і не є плановою. «Вакцина показана лише тим людям, які безпосередньо були покусані тваринами та яким лікар призначив курс профілактичних щеплень проти сказу. Наразі в області розпочато ревакцинацію 422 особам, у тому числі й житомирянам, тобто їм робиться щеплення, яке проводиться п’ятикратно», - уточнив Березовський.

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, станом на 1 вересня цього року, загалом в області зареєстровано 1 тис. 239 випадків укусів тваринами людей. Всього виявлено 28 тварин, хворих на сказ, з них - 13 лисиць, 12 котів, пес, єнотоподібний собака та корова.

Основною причиною захворювання людей на сказ є пізнє звернення за медичною допомогою.

«При своєчасному зверненні постраждалого до закладу охорони здоров'я проводиться щеплення, що попереджує захворювання і врятовує життя. Також необхідно терміново інформувати працівників ветеринарної медицини про зміну поведінки домашніх тварин», - сказано у повідомленні.

Сказ — особливо небезпечна інфекційна хвороба, що характеризується ураженням центральної нервової системи і закінчується летально. Джерелом збудника вірусу є хворі на сказ тварини.