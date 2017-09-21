Українська бабуся може стати найстарішою у світі (відео)

20:48, 21 вересня 2017
Суспільство
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Народилася вона в 1900 році.

Українська бабуся може стати найстарішою в світі /

Після того, як померла Вайлет Браун з Ямайки, рейтинг може очолити Нагорна Христина з Чернігівщини.

Народилася вона в 1900 році.

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Їй 117 років та 82 дні за паспортом. Титул самого старого людини в світі міг би перейти в українське село Жадово, якщо вдасться знайти першоджерела, які підтвердять дату народження легендарної української бабусі.

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Теги: #найстаріша жінка України