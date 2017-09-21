Українська бабуся може стати найстарішою у світі (відео)
20:48, 21 вересня 2017Суспільство
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Народилася вона в 1900 році.
Українська бабуся може стати найстарішою в світі /
Після того, як померла Вайлет Браун з Ямайки, рейтинг може очолити Нагорна Христина з Чернігівщини.
Народилася вона в 1900 році.
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Їй 117 років та 82 дні за паспортом. Титул самого старого людини в світі міг би перейти в українське село Жадово, якщо вдасться знайти першоджерела, які підтвердять дату народження легендарної української бабусі.
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