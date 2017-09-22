"Остаточно знищити умовного противника": у Міноборони розповіли про заключний день навчань Rapid Trident-2017

У заключний день українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2017 («Стрімкий тризуб-2017») учасники повинні "остаточно знищити умовного противника".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

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"Сьогодні у заключний день практичної фази навчань "Репід Трайдент-2017" перед учасниками стоїть завдання остаточно знищити умовного противника та приступити до проведення стабілізаційних дій у зоні відповідальності", - наголосив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, двотижневе навчання Rapid Trident-2017 офіційно розпочалися 11 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області. Їх метою є запровадження у Збройних Силах України передового досвіду армій провідних країн світу, обмін професійними навичками, покращення рівня взаємодії між штабами і підрозділами сухопутних військ України, США, армій країн-учасниць й партнерів НАТО, а також членів програми «Партнерство заради миру».

Rapid Trident-2017 проходять на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки.