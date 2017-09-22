На Житомирщині відновлено електропостачання населених пунктів, постраждалих від негоди

На Житомирщині відновили електропостачання населених пунктів, які постраждали від негоди. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані компанії «Житомиробленерго».

Уточнюється, що від негоди постраждали такі райони: Бердичівський, Черняхівський, Любарський, Житомирський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Чуднівський та Олевський.

«Аварійні роботи з відновлення електропостачання та усунення наслідків стихійних явищ проводяться працівниками обленерго в найкоротші терміни», - сказано у повідомленні.

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У відомстві нагадують, що повідомлення жителів Житомирської області про відключення електромереж та обриви проводів приймаються з будь-якого населеного пункту області цілодобово за єдиним телефонним номером call-центру «Житомиробленерго» (0412)-40-21-50.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині випав величезний град. Внаслідок негоди без електропостачання лишилися 4 лінії на 69 трансформаторних підстанціях. Були знеструмлені 7 населених пунктів. Окрім цього, жителі міста Бердичева, Чуднова, а також села Тетерівка і Довжик (передмістя Житомира) в соціальних мережах скаржилися на розбиті вікна, балкони та скло в автомобілях. Буря тривала близько 20 хвилин, але встигла завдати значної шкоди майну місцевих жителів.