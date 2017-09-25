Річниця розстрілу поліцейських в Дніпрі: на місці трагедії відкриють пам'ятник
11:04, 25 вересня 2017Суспільство
8 0
Пам’ятник буде у вигляді гранітного шеврона з іменами вбитих поліцейських.
На пам'ятнику викарбують імена загиблих поліцейських / скріншот
У Дніпрі, де рівно рік тому екс-боєць підрозділу "Торнадо" Олександра Пугачов розстріляв двох патрульних - Артема Кутушева та Ольгу Макаренко, відкриють пам’ятник, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що пам’ятник буде у вигляді гранітного шеврона з іменами вбитих поліцейських.
На місці розстрілу патрульних у Дніпрі відкриють пам'ятник
Як відомо, 25 вересня рік тому патрульні наздогнали порушника правил дорожнього руху. Під час перевірки документів той відкрив вогонь. Артем Кутушев загинув на місці, його напарниця померла в лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter