Річниця розстрілу поліцейських в Дніпрі: на місці трагедії відкриють пам'ятник

У Дніпрі, де рівно рік тому екс-боєць підрозділу "Торнадо" Олександра Пугачов розстріляв двох патрульних - Артема Кутушева та Ольгу Макаренко, відкриють пам’ятник, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що пам’ятник буде у вигляді гранітного шеврона з іменами вбитих поліцейських.

Як відомо, 25 вересня рік тому патрульні наздогнали порушника правил дорожнього руху. Під час перевірки документів той відкрив вогонь. Артем Кутушев загинув на місці, його напарниця померла в лікарні.