Розстріл патрульних у Дніпрі: підозрюваному у вбивстві продовжили арешт

У Дніпрі суд у справі обвинуваченого у вбивстві двох патрульних поліцейських екс-бійця екс-підрозділу "Торнадо" Олександра Пугачова продовжив його тримання під вартою ще на два місяці, передає Радіо Свобода.

За рішенням суду, утримання під вартою продовжене до 14 травня. На засіданні суд продовжував допитувати свідків, який у справі заявлено 17. Зокрема, на цьому засіданні дав свідчення водій маршрутки Григорій Андрейшин, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських.

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Він зазначив, що бачив, як чоловік, схожий на обвинуваченого, погрожував пістолетом патрульному поліцейському й витягнув його зі службового авто, поклавши обличчям на землю.

Свідок також повідомив, що чув не менше ніж чотири постріли, однак, хто саме стріляв, не бачив, адже перебував у той самий час із пораненою поліцейською Ольгою Макаренко в очікуванні медичної допомоги. Чоловік повідомив, що саме він викликав на місце інциденту "швидку" й поліцію.

Суд також заслухав свідків – медичних працівників, які приймали Олександра Пугачова в лікарні в день убивства патрульних. Наступне засідання відбудеться 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, почав пручатися і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Кутушев і 36-річна Макаренко.

Підозрюваного, як заявила поліція, вже розшукували за скоєні раніше тяжкі злочини. Пугачов – колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».