МЗС рекомендує українцям уникати місця масових скупчень людей у Каталонії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей в іспанській Каталонії в зв'язку з підвищеною там громадською активністю. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства України в Барселоні.

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«До уваги громадян України, які відвідують автономну область Каталонія! У зв’язку з підвищеною громадською активністю, яка спостерігається в автономній області Каталонія протягом останніх тижнів та може мати місце упродовж наступного місяця, рекомендуємо уникати масових скупчень людей. Просимо також неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії, зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня, МВС Іспанії оголосив, що відправляє додаткові підрозділи поліції в Каталонію з метою недопущення референдуму про незалежність Каталонії, запланованого на 1 жовтня. 20 вересня іспанська поліція затримала десятки людей у зв'язку з підготовкою до референдуму, проте в п'ятницю, 22 вересня, всі затримані були звільнені.