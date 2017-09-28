На Одещині голова райради підробив диплом про освіту в Росії

В Одеській області правоохоронці викрили керівника райради у використанні підробленого диплома про вищу освіту, нібито отриману в Росії. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура спільно з поліцією повідомили про підозру у вчиненні злочину громадянину, який наразі обіймає посаду керівника однієї з районних рад Одеської області.

Встановлено, що зазначений громадянин, раніше бажаючи обійняти посаду першого заступника голови Роздільнянської райдержадміністрації, надав підроблені документи про отримання вищої освіти в Російській Федерації.

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Одеська місцева прокуратура № 3 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом використання підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Приморський відділ поліції Одеси.

Як уточнив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, йдеться про голову Роздільнянської районної ради Фелікса Сігала.

«Підозру оголошено цього тижня», - уточнив представник.

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