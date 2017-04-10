У Львові директор підприємства привласнив майно на 9,5 мільйонів

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області, директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю, зловживаючи службовим становищем, незаконно провів процедуру відчуження нежитлових приміщень вартістю дев’ять з половиною мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція області.

Обвинувальний акт відносно зловмисника у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України скеровано на розгляд суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор підробив протокол загальних зборів учасників ТзОВ, поставивши замість них підписи та, в подальшому, використав цей протокол для незаконного відчуження нежитлових приміщень вартістю дев’ять з половиною мільйонів гривень.

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Проведена експертиза підтвердила, що підписи співзасновників ТзОВ на протоколі є підробленими.

Зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як відомо, у Харкові судитимуть організатора схеми шахрайського привласнення майна Мінагрополітики.