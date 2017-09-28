ЗМІ дізналися, скільки перша леді заплатила за студію для зйомок відеопривітання для президента
Раніше, прес-секретар дружини президента відзначала, що за відео ніхто жодних грошей не платив.
Журналісти дізнались, скільки перша леді Марина Порошенко витратила на оренду студії, де зняла відеопривітання із днем народження для свого чоловіка, пишуть «Схеми», нагадуючи, що раніше у Марини Порошенко заявляли, що ролик знято безкоштовно.
Зокрема, відеопривітання Марина Порошенко зняла у студії ДП «Мультимедійна платформа України», якою користується канал UA/TV Міністерства інформаційної політики.
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За користування студією перша леді, згідно із повідомленням її прес-секретаря, все ж заплатила 4500 гривень.
«Користування студією підтверджено Двостороннім договором між Мариною Порошенко та керівництвом ДП «Мультимедійна платформа України». Вартість послуг склала 4500 гривень», – йдеться у відповіді на запит журналістів.
При цьому повідомляється, що раніше, прес-секретар дружини президента відзначала, що за відео ніхто жодних грошей не платив.
Як повідомляв УНІАН раніше, родина президента записала відеопривітання главі держави.
«… на твоїй голові додалося сивого волосся, але я люблю тебе, як в перші дні нашого знайомства. Із днем народження, пане президенте», - сказала дружина Марина Порошенко у привітанні.