Нардепи пропонують закласти в держбюджет 1 млрд грн на доступне житло для учасників АТО й переселенців

З відповідною пропозицією до голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрія Павелка звернулися народні депутати з УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко, передаэ прес-служба партії.

«Просимо при опрацюванні проекту Закону «Про державний бюджет України на 2018 рік» врахувати пропозицію, яка узгоджується з основними напрямами бюджетної політики, аргументована та містить вказані джерела витрат: передбачити у статті 14 проекту ЗУ № 7000 новий пункт 17: «17) фінансування в розмірі 1 млрд грн на витрати за програмою «Доступне житло» для учасників антитерористичної операції та переселенців», – ідеться в документі.

Нардепи з УКРОПу зазначили, що пункт 4 статті 11 законопроекту № 7000 передбачає перерахунок 50% коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна Збройних сил і коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна ЗСУ, до спеціального фонду державного бюджету на 2018 рік.

Крім того, 20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 708, яка спрощує процедуру участі у програмі забезпечення доступним житлом учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. За словами парламентарів, у разі врахування їхньої пропозиції наступного року доступне житло отримають майже 1700 громадян.