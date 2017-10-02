Міжнародний конкурс присудив звання кращого європейського курортного комплексу готелю в анексованому Криму

Готель Mriya Resort & Spa у анексованому Криму отримав нагороду World Travel Awards як кращий європейський курортний комплекс для відпочинку.

World Travel Awards — професійна нагорода в сфері туристичного ринку, церемонія нагородження переможців пройшла у Санкт-Петербурзі 1 жовтня, повідомляє видання «Ведомости».

Mriya Resort & Spa втретє отримав цю нагороду, зазначає видання.

У минулому році курорт назвали найкращим у цій же номінації, а в 2014-м Mriya Resort & Spa визнали «кращим новим європейським курортом».

Комплекс преміум-класу Mriya Resort & Spa на 408 номерів і 14 вілл на окремій території розташований в селищі Сімеїз в міському окрузі Ялта.

Варто відзначити, що церемонія нагородження лауреатів конкурсу відбулась у Росії у зв'язку з тим, що нагороджували європейський сегмент.

За даними видання, вартість зведення курорту, розташованого на території 27 га, склала $ 300 млн. Його будівництво було профінансоване російським Сбербанком.

Він включає в себе п'ятизірковий готель, медичний і spa-центри міжнародного рівня, а також сучасний конгрес-центр.

Концепцію проекту Mriya Resort & Spa розробляв відомий британський архітектор Норман Фостер — автор стадіону «Уемблі», моста «Міленіум» в Лондоні, хмарочоса «Торре Каха» в Мадриді, хмарочоса« Херст-тауер» в Нью-Йорку та аеропорту Гонконгу.

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Комплекс відкрився 14 серпня 2014 року. Тому, ймовірно, архітектор Фостер розробляв проект комплексу ще до того, як Крим був анексований Росією.

Зазначимо, що у 2014 році, одразу після анексії Криму, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка не визнавала так званий «референдум», який призвів до анексії Криму.

У грудні минулого року Генасамблея ООН ухвалила ще одну резолюцію про права людини в окупованому Криму, ініційовану Україною та підтриману Третім комітетом Генасамблеї.

Раніше Мінкульт закликав ЮНЕСКО не допустити розкопки в анексованому Криму.