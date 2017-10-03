На Житомирщині до 21 листопада відновлять меморіальний комплекс загиблим під Базаром - ОДА

На Житомирщині до 21 листопада цього року відновлять меморіальний комплекс загиблим під Базаром. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, саме 21 листопада цього року виповниться 96 років від трагедії у селі Базар Народицього району.

«Вже на цьому тижні за дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича підрядник має приступити до реставраційних робіт на меморіальному комплексі пам’яті Героїв Базару. Роботи мають завершити до 21 листопада – 96-ї річниці трагедії»,- сказано у повідомленні.

Проводитимуть роботи без застосування системи електронних закупівель, оскільки тендер не відбувся.

«Враховуючи ті погодні умови, які на сьогодні складаються, іншого виходу, як дати дозвіл провести реконструкцію без системи Prozorro, ми не маємо. Або ми будемо мати відреставрований пам’ятник до 21 листопада, або будемо проходити процедуру і чекатимемо», – цитує Гундича прес-служба відомства.

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Вже найближчими днями підрядник приступить до робіт на меморіалі Героям Базару.

За словами директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації Романа Щебетова, буде здійснено реставраційні роботи хрестів та головного меморіалу, укріплюватимуть кургани та займатимуться благоустроєм території.Також планується вимостити плиткою доріжки та місце для паркування, встановити лавки та засадити газон.

«Проект передбачає завершення робіт до 30 листопада, однак всі основні видимі роботи підрядник має завершити до 21 листопада – річниці трагедії під Базаром»,- сказав Щебетов.

Таким чином на Житомирщині, у селі Базар Народицького району, вшанують пам’ять вояків Армії Української народної республіки, яких 1921 року розстріляли більшовики.

Довідка УНІАН. 17 листопада 1921 року в селі Малі Міньки поблизу села Базар у ході другого зимового походу Армії Української народної республіки відбувся бій Волинської групи Армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Юрія Тютюнника з більшовицькими окупантами - 9-ю Кримською дивізією Григорія Котовського. У бою загинули понад 400 українських солдатів та офіцерів, 537 опинилися в полоні, з яких десятки поранених померли, а 359 полонених перевели до Базару й утримували у церкві. Із 359 полонених учасників походу жоден не погодився перейти на службу до Червоної армії, за що 23 листопада 1921 р. у Базарі їх всіх розстріляли більшовики. На місці цих подій споруджено меморіал.