У США назвали кращих сценаристів всіх часів: рейтинг очолив автор фільму "В джазі тільки дівчата"

Американський портал Vulture склав рейтинг кращих сценаристів всіх часів. У список, опублікований на сайті Vulture, увійшли сто драматургів світового кінематографа.

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Так, лідером став автор фільмів "У джазі тільки дівчата", "Сансет-бульвар", "Свідок звинувачення" Біллі Уайлдер. Він написав сценарії до 79 картин, був режисером 27 стрічок і отримав шість "Оскарів". Уайлдер помер в 2002 році у віці 95 років, пише "112 Україна".

Додамо, що раніше фільм "В джазі тільки дівчата" був названий кращою комедією всіх часів.

Друге місце розділили брати Ітан і Джоел Коени, які написали сценарії до фільмів "Фарго", "Старим тут не місце", "Перехрестя Міллера" і "Великий Лебовські".

Третю сходинку займає Роберт Таун, який працював над першими двома бойовиками франшизи "Місія: нездійсненна".

У першу десятку також увійшли Квентін Тарантіно ("Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Безславні виродки"), Френсіс Форд Коппола ("Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні"), Вільям Голдман ("Буч Кессіді і Санденс Кід"), Чарлі Кауфман ("Вічне сяйво чистого розуму"), Вуді Аллен ("Енні Холл"), Нора Ефрон ("Сілквуд") і Ернест Леман ("На північ через північний захід").

Завершує рейтинг 38-річний Джордан Піл, автор сценарію і режисер хоррора 2017 року "Геть".

Нагадаємо, журнал Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних акторів року. Лідером став Марк Уолберг, який заробив у 2017 році 68 млн дол.