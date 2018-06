Від Снуп Догга до Шакіри: опубліковано рейтинг 100 кращих пісень про секс

Портал The Fader склав список з 100 кращих музичних композицій, присвячених сексу. Рейтинг опублікований на сайті видання.

Лідером виявився трек Sexual Eruption американського репера Снуп Догга. На другому місці — пісня Oops (Oh My) співачки Tweet. Завершує трійку what's Your Fantasy репера Ludacris за участю виконавиці Shawnna.

У першу десятку також увійшли пісні Джорджа Майкла, Азілії Бенкс і Ліл Кім.

На 100-му місці — пісня Turn Off the Lights Тедді Пендерграсса.

Раніше Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2016 року.