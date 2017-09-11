Від Снуп Догга до Шакіри: опубліковано рейтинг 100 кращих пісень про секс
21:45, 11 вересня 2017Світ
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У першу десятку також увійшли пісні Джорджа Майкла, Азілії Бенкс і Ліл Кім.
Лідером виявився трек Sexual Eruption американського репера Снуп Догга / snoopdogg.com
Портал The Fader склав список з 100 кращих музичних композицій, присвячених сексу. Рейтинг опублікований на сайті видання.
Лідером виявився трек Sexual Eruption американського репера Снуп Догга. На другому місці — пісня Oops (Oh My) співачки Tweet. Завершує трійку what's Your Fantasy репера Ludacris за участю виконавиці Shawnna.
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У першу десятку також увійшли пісні Джорджа Майкла, Азілії Бенкс і Ліл Кім.
На 100-му місці — пісня Turn Off the Lights Тедді Пендерграсса.
Раніше Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2016 року.
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