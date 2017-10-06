Муженко хоче залучити американських фахівців для посилення безпеки складів боєприпасів

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктора Муженко наголосив на зацікавленості в залученні американських фахівців для посилення безпеки складів боєприпасів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, 6 жовтня відбулася зустріч Муженка з аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковником Томасом Уоффордом.

Під час зустрічі Муженку було відрекомендовано начальника відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні полковника Роберта Пітерса.

У ході перемовин відмічені позитивні та інтенсивні шляхи практичної реалізації двостороннього військового співробітництва збройних сил України та США, реформування ЗСУ в контексті надання Україні матеріально-технічної та дорадчої допомоги від Уряду США.

Сторони висловили переконання щодо інтенсифікації двостороннього співробітництва у військовій сфері між двома країнами і в подальшому.

"Збройні Сили України демонструють прогрес у реформуванні та переході на стандарти НАТО завдяки консультативно-дорадчій допомозі, яку надають американські радники, а також підготовці особового складу підрозділів за участі американських інструкторів", – заявив Муженко.

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Окремо очільник Генштабу ЗСУ наголосив на зацікавленості української сторони в залученні американських фахівців до заходів з посилення безпеки арсеналів, баз та складів.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням звільнити Муженка через недоліки в організації охорони складів боєприпасів.

3 жовтня Муженко заявив, що вибухи на військових арсеналах, які сталися останніми роками, є результатами спеціальних операцій російських спецслужб.

Пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб. Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).