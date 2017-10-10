Полювання за спадком: ЗМІ розповіли про війну олігархів за багатомільйонні статки покійного нардепа (відео)
11:39, 10 жовтня 2017Суспільство
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Тетяна Єремєєва може потрапити в десятку найбагатших жінок України.
«Гроші» розкриває всі секрети воєн олігархів за багатомільйонний статок / скріншот
Понад 50 мільйонів доларів. Саме стільки Тетяна Єремєєва, героїня сюжету, повинна отримати в спадок від загиблого чоловіка, колишнього нардепа та одного із власників мережі АЗС. Але не поспішайте заздрити їй.
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Тетяна Єремеєва може потрапити в десятку найбагатших жінок України. Проте за її спадщиною вже відкрили полювання і замість мільйонних статків вона разом з дітьми може залишитися ні з чим. Партнери Ігоря Єремєєва вирішили "кинути" вдову і відібрати її законну частку.
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