Більшість читачів УНІАН вважають, що нардеп має понести покарання за запалювання димової шашки в Раді – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 71% наших читачів вважають, що за запалювання димової шашки в Раді нардепів слід карати, аж до позбавлення мандату. Адже їх обирали законодавчою роботою займатися, а не цирк влаштовувати.

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Ще 3% також вважають, що винних нардепів слід карати, але пропонують більш м’яке покарання - лише винести попередження та змусити компенсувати збитки.

При цьому 16% опитаних вважають, що всіх цих «гарячих голів» просто слід в АТО відправляти.

Водночас 10% респондентів навпаки вважають такі дії нардепів у парламенті цілком правильним.

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Як повідомляв УНІАН, під час розгляду законопроектів щодо Донбасу 6 жовтня 2017 року в залі засідань Верховної Ради хтось з нардепів кинув димову шашку. Це «досягнення» собі поспішив приписати позафракційний нардпеп від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який, очевидно, дуже пишається таким вчинком і висловив готовність зробити це ще раз.