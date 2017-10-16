У київських школах вигадали, як обійти заборону збирати гроші з батьків

У школах Києва скасували побори, тож брати готівку чи просити про допомогу в ремонті класів учителям тепер суворо заборонено. Педагоги бідкаються, що без батьківських коштів буде сутужно, бо держава не повністю фінансує заклади освіти, тому і в наказі про заборону вже вичитали шляхи її невиконання, йдеться в сюжеті ТСН.

Кожен учитель написав розписку про те, що повідомлений щодо неможливості прохати батьків про фінансову допомогу на будь-які шкільні потреби. «Але я не прочитала в наказі департаменту освіти про те, що заборонено допомагати школі. На превеликий жаль, ми поки що не можемо відмовитись від батьківської допомоги», - зізнається директор ЗОШ № 220 Марина Комракова.

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Держава дійсно не може цілком забезпечити фінансування навчальних закладів, зізнаються в столичній адміністрації. Однак брати гроші в батьків, наполягають там, таки заборонено. Щоправда, якщо є бажання допомагати в самих батьків, опору їм ніхто не чинитиме.

«Вони можуть зареєструвати благочинний фонд, в який роблять свої внески, але він не повинен жодного мати дотику з адміністрацією школи. Хочете допомагати школі чи дитячому садочку – це ваше право, визначайтесь самі», - пояснив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За таким принципом сьогодні і діють батьки в школі. «Ми збираємо, перераховуємо кошти на благодійний фонд. Ми між собою домовилися, наприклад, 30 гривень в місяць, це невелика сума», - каже мама двох дітей Лілія Гнатківська.

Натомість у Сергія Скребцова досвід інакший – у школі, де навчаються його діти, це 350 гривень у місяць готівкою, а куди вони дівались, він і досі не знає, тому більше не сплачує. Після наказу про заборону, брати кошти з батьків так і не перестали – адміністрація школи просто змінила схему поборів.

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«Якщо ви прочитаєте той наказ, там чітко написано, що заборонено збір готівкових коштів на території навчального закладу. Що роблять зараз батьківський комітет? Вони збирають на картку», - каже батько двох дітей. Він переконаний, що ситуації з поборами наказ не змінив, тим паче в документі не йдеться про відповідальність та належний контроль за його виконанням.