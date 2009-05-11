Вінниця обзаведеться своєю «валютою»: номінал - 2 євро

У Вінниці до Дня Європи буде надрукована «вінницька валюта» номіналом у 2 євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу у справах сім`ї, молоді та туризму міської ради Руслан АНФІЛОВ.

За його словами, другий рік поспіль з нагоди святкування Дня Європи Вінниця матиме свою валюту. «Вінницька валюта» номіналом у два євро буде роздаватися вінничанам перед святковими заходами 16 травня.

Цього року «вінницьких грошей» надруковано стільки ж, як і минулого - 1 тис. примірників. "Цієї тисячі на усіх бажаючих їх отримати не вистачить, але в тому полягає і цінність грошей", - сказав Р.АНФІЛОВ. Він розповів, що дизайн купюр розробляла Молодіжна рада міського голови, яка зупинилася на функціональному стилі.

"На «Вінницькому євро» розміщена назва основної теми Дня Європи-2009 - Фестиваль сучасної міської європейської творчості «Жива Європа». Окрім цього, купюри будуть містити програму основних заходів. За допомогою таких грошей, як і минулого року, можна буде отримувати знижки у кафе та магазинах", - підкреслив Р.АНФІЛОВ.

Він також зазначив, що родзинкою «вінницьких євро» стане зворотній бік. "Оскільки однією з новинок свята буде презентація об`ємних малюнків на асфальті - то оргкомітет вирішив розмістити із зворотного боку об`ємні зображення. Суть об`ємних зображень полягає у тому, що при звичайному погляді можна побачити лише фоновий малюнок. Але якщо наблизити зображення на 20-30 см до очей, розслабити зір та намагатись поглянути скрізь зображення, - можна побачити об`ємну картину", - додав Р.АНФІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого року «вінницькі гроші», які були оформлені у вигляді флаєрів, містили у собі маршрутний лист заходів, які відбувалися у місті з нагоди свята та давали можливість проголосувати за найкращу «живу скульптуру». Окрім того, за їх допомогою можна було отримати знижку в окремих магазинах та кав`ярнях міста.

За словами Р.АНФІЛОВА, флаєри сподобались не тільки мешканцям міста, до нього зверталися представники різних музеїв грошей, які хотіли мати у своїй колекції і «вінницькі євро».

За підрахунками, у минулорічному святкуванні взяли участь близько 30 тисяч вінничан та гостей міста.