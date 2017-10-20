Тільки після присяги на вірність РФ: в окупованому Криму російські паспорти почали видавати за новими правилами

Щоб отримати паспорт у анексованому Севастополі, громадянам пропонують присягнути на вірність Росії, повідомляють Крим.Реалії. Для отримання документа була створена спеціальна процедура, згідно з якою людям пропонують присягнути на вірність Російській Федерації і отримати російський паспорт без проблем. В іншому випадку доведеться почекати, оскільки відмова передбачає призупинення процесу оформлення документа.

Читайте такожПутін запропонував ввести "клятву" або "присягу" при наданні громадянства РосіїПри цьому координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова зазначила, що зараз з українським паспортом і кримською реєстрацією на півострові дуже складно працювати і навіть отримувати медичні послуги.

"В деяких інших країнах теж таке є, наприклад, в США. Тобто в самій цій ідеї нічого надприродного немає. Однак спрощення процедури для українців - нонсенс, не можна відмовлятися від громадянства на території або фактичної юрисдикції іншої держави. Щось подібне, до речі, сталося у Криму після анексії, коли людей масово змушували писати відмови від українського громадянства. Зараз з українським паспортом і кримської реєстрацією на півострові неможливо ні працювати, ні отримувати медичні послуги, нічого. З іншого боку, клятва передбачена саме для іноземців, а кримчан такими Росія з самого початку не вважає", - заявила Криленкова.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент РФ Володимир Путін запропонував ввести «клятву» або «присягу» при наданні громадянства Росії, що дасть можливість позбавляти російського паспорта у разі її порушення.

12 липня держдума Росії затвердила текст присяги для отримання російського громадянства, яка зобов'язує «захищати свободу і незалежність РФ».