Парламентська комісія з подачі СБУ шукала в уряді "злочинну групу"

Інформація про приналежність представників уряду України «до якоїсь злочинної групи не знаходить свого підтвердження».

Про це йдеться в попередніх висновках тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з’ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції України та чинного законодавства України при виконанні своїх обов’язків (щодо подій навколо функціонування НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України). Попередні висновки на засіданні ТСК зачитав голова комісії народний депутат Роман ЗВАРИЧ.

При цьому на засіданні не було кворуму, тому ці попередні висновки ТСК не голосувалися.

Р.ЗВАРИЧ повідомив, що під час розмов ні голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, ні його заступник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не змогли надати доказів щодо існування злочинної групи. За його словами, вони «крім пана Тараса ШЕПІТЬКА не змогли назвати конкретно осіб, які б входили в цю злочинну групу».

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що керівники СБУ говорили: «ми знаємо, що група існує, але не знаємо з кого вона складається, крім пана ШЕПІТЬКА». За словами голови ТСК, це дає підстави зробити висновок «що такої групи не існує». Також в попередніх висновках йдеться про те, що СБУ не надала «жодних переконливих доказів та не навела достатніх підстав щодо доцільності залучення озброєних бійців елітного спецпідрозділу СБУ «Альфа» до проведення виїмки документів в НАК «Нафтогаз України» та фактичного захоплення ними адміністративного приміщення НАК «Нафтогазу».

В той же час в озвучених Р.ЗВАРИЧЕМ попередніх висновках зазначається, що «немає жодних підстав констатувати, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО в будь-якій формі втручався в хід розслідування справи».

За словами Р.ЗВАРИЧА, не підтвердилася інформація про те, що нібито прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА говорила про те, що Президент України взяв під особистий контроль хід розслідування. «Мушу констатувати, що цей факт не підтвердився», - додав Р.ЗВАРИЧ.

Він також зазначив, що затримання Т.ШЕПІТЬКА було «незаконним». Він вважає, що з боку «пана ВЕРГЕЛЕСА скоєно злочин – незаконне затримання Т.ШЕПІТЬКА, оскільки підстав для цього не існувало».

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках розслідування справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й відмінив її постанову про порушення вказаної кримінальної справи. 1 квітня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського райсуду столиці про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями «Нафтогазу» 6,3 млрд. кубометрів газу та визнання незаконним затримання заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА.