Шосту жертву кривавої ДТП у Харкові поховали у весільній сукні (відео)

Харків'яни попрощалися з 24-річною Діаною Берченко, яка загинула унаслідок ДТП у центрі міста 18 жовтня.

Берченко померла напередодні вранці після тижневої коми. Ховали її у білій весільний сукні, адже невдовзі, кажуть друзі загиблої, дівчина збиралась заміж.

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Вона потрапила під колеса Lexus разом із сестрою Оксаною та її чоловіком Олександром Євтєєвим. Він загинув на місці, обидві сестри у важкому стані потрапили до реанімації.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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