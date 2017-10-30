Зоряні курйози і пристрасть на паркеті: чим запам'ятався фінал "Танців з зірками" (відео)

Фінал "Танців із зірками" відкрили його ведучі каналу під номером відомий саундтрек фільму "Брудні танці". Не обійшлося і без форс-мажорів: Комарів випадково розбив келих червоного вина і облив плаття Шоптенко. Фіналістці довелося вилити на сукню ще вина, щоб плями виглядали стилізацією. Але експромт не допоміг, глядачі вибрали іншого переможця. Телеведучий зізнався, що хотів зробити собі "харакірі".

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"Бачили сукня Олени Шоптенко, коли вони з Ахтемом танцювали шикарний фінальний танець" хайтарма? За 2 хвилини до виходу Олени я випадково зачепив келих червоного шампанського на столі у ред-румі. І облив сукню. Чесно, хотілося зробити харакірі. Висушити і відіпрати було вже неможливо. До виходу хвилина. У підсумку вирішили терміново стилізувати низ сукні плямами. Нібито так задумано. Я страшно хвилювався. Але виглядало відмінно. Вирішили, що розбитий келих – на щастя. Підсумок: три десятки від суддів", – написав ведучий.

Ахтем Сєїтаблаєв і Олена Шопатенко станцювали кримськотатарський танець під пісню Джамали "1944" у виконанні переможниці "Голосу. Діти-4" Еліни Іващенко. Відомий режисер і актор поділився в номері болісними переживаннями щодо своєї рідної землі, Криму.

У десятому випуску "Танці з зірками 2017" за перемогу у проекті змагалися 3 пари танцюристів: Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко, Ахтем Сєїтаблаєв та Олена Шоптенко і Надя Дорофєєва та Женя Кіт.

За остаточними голосам суддівських оцінок за три танця та глядацького голосування переможцем проекту "Танці з зірками 2017" стала пара Наталії Могилевської та Ігоря Кузьменка.Пара виконувала три танця: аргентинське танго, контемпорарі та румбу.