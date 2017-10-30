На Харківщині затримали підозрюваного в пораненні трьох чоловіків з травматичної зброї

У Харківській області поліція затримала підозрюваного в обстрілі та пораненні трьох людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 29 жовтня, до Первомайського відділу поліції надійшла інформація від місцевого мешканця про те, що малознайомий чоловік біля кафе погрожує йому пістолетом.

За відомостями поліції, за адресою поліцейські затримали 30-річного чоловіка.

Поліцейські вилучили у нього пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями Stalker. Будь-які дозволи на носіння та зберігання зброї у чоловіка відсутні. Експерти виявили в магазині три набої з гумовими кулями та один у патроннику. За обліковими даними, зазначений пристрій в поліції не значиться.

Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили, що затриманий за описом схожий на чоловіка, який кілька днів тому стріляв у людей біля кіосків у місті Первомайський. Тоді троє молодиків отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Під час слідчих дій постраждалі впізнали зловмисника.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Первомайському Харківській області невідомий з невстановленої зброї поранив трьох чоловіків. 18-річний хлопець отримав ушкодження у вигляді непроникаючої вогнепальної рани грудної клітини та вогнепальну рану стегна. Він був госпіталізований до хірургічного відділення лікарні. 28-річний чоловік також отримав тілесне ушкодження у вигляді вогнепальної проникаючої рани стегна, а 19-річний хлопець отримав вогнепальне поранення голені. Згідно з довідкою медиків, стан здоров'я постраждалих задовільний.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.