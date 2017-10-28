На Харківщині невідомий із вогнепальної зброї поранив трьох чоловіків

21:39, 28 жовтня 2017
Інциденти
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В даний час постраждалі знаходяться в лікарні. Стан їх здоров'я лікарі оцінюють як задовільний.

УНИАН

У Харківській області невідомий з вогнепальної зброї поранив трьох чоловіків. Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, вчора, 27 жовтня, до Первомайського відділу поліції надійшла інформація з Первомайської лікарні про те, що до санпропускника звернулися троє чоловіків з тілесними ушкодженнями.

Читайте такожСтуденту-мажору, який влаштував стрілянину з балкона в Харкові, загрожує до 7 років в'язниціЗа даними поліції, близько 2.00 потерпілі знаходилися в місті Первомайський біля торгових кіосків, де з невстановлених причин невідомий здійснив у їх напрямку постріли зі зброї. 18-річний хлопець отримав ушкодження у вигляді непроникаючої вогнепальної рани грудної клітки та вогнепальну рану стегна. Він був госпіталізований до хірургічного відділення лікарні.

28-річний чоловік також був поранений у стегно, а 19-річний хлопець отримав вогнепальне поранення гомілки. За даними медиків, стан здоров'я постраждалих задовільний.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

Вживаються оперативні-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особи, яка скоїла даний злочин. На місці події поліцейські вилучили гільзу «REM 223» та газовий балончик.

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