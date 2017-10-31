У Житомирі презентували пілотний проект реформування інтернатів

13:22, 31 жовтня 2017
Суспільство
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Також у Житомирі три дні триватиме семінар-тренінг «Впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки в Житомирській області». 

В рамках заходу Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба презентує пілотний проект деінституціалізації / фото oda.zt.gov.ua

Сьогодні у Житомирі презентували пілотний проект реформування інтернатів.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася у Житомирському інституті медсестринства.

Участь у ній взяли керівники області, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, міністр соціальної політики Андрій Рева, керівники установ і відомств, Голова Фундації Lumos в Європі (Великобританія) Ірина Маланчук, керівник напрямів Деінституціалізація і Децентралізація проекту EDGE (Канада) Арсеній Положій.

Як прозвучало на заході, у Житомирі Уповноважений Президента України з прав дитини та Житомирська облдержадміністрація розпочинають пілотний проект з реформування інтернатів області, в рамках якого відбудеться офіційне підписання Меморандуму про співпрацю.

Також у Житомирі три дні триватиме семінар-тренінг «Впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки в Житомирській області». Він проходитиме для директорів інтернатних закладів, дитячих будинків-інтернатів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, представників служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад області.

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Як зазначив у виступі Кулеба, в Україні в інтернатних закладах зараз перебуває 1,5% усіх дітей країни.

«Відповідно до Національної стратегії, вже у 2026-му році дітей в інституціях має бути менше 0,5%. А ті діти, хто з різних причин всеж залишиться в інтернатах, а не в сім'ях, житимуть у невеликих установах і умовах, максимально наближених до сімейних - до 15 осіб в одному закладі. Також у кожній громаді з'являться доступні та якісні послуги для родин з дітьми», - розповів Кулеба.

Як повідомив у виступі міністр соціальної політики Андрій Рева, на Житомирщині вперше в Україні реалізовуватимуть пілотний проект реформування інтернатів, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти.

Як наголосив у своєму виступі голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич в області очікують, що в рамках Національної стратегії та в результаті реалізації цього проекту на Житомирщині вже до 2025 року значно підвищиться відсоток дітей, які виховуватимуться не в інтернатах, а в родинах і закладах з умовами, максимально наближеними до сімейних форм виховання.

«Майже 2,5 тис. дітей, а це - 1,8% від їх загальної кількості, сьогодні перебувають в інтернатних закладах Житомирщини. Система інтернатних закладів вже своє віджила, адже не дає дитині необхідного ані виховання, ані навчання. Житомирщина першою в Україні реалізує пілотний проект з реформування інтернатів на більш сучасні й комфортні форми виховання дітей за досвідом Великобританії», - наголосив Гундич.

«Я скажу більше, потрібно зробити все, щоб до 2025-го року на Житомирщині вже не було інтернатів», - додав голова ОДА.

У свою чергу, виступаючи на заході, голова Житомирської облради Володимир Ширма наголосив, що на Житомирщині інтернати - на достойному рівні, а до системи реформування інтернатних закладів слід підходити комплексно і системно.

Довідка УНІАН. Технічну, експертну та методичну допомогу у реалізації цього пілотного проекту на Житомирщині надасть Фундація Lumos, заснована письменницею Джоан Роулінг для сприяння припинення інституціалізації дітей по всьому світові.

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Теги: #реформування інтернатів#інтернати на Житомирщині