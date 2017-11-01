У Житомирі розпочав роботу реперфузійний центр для пацієнтів з інфарктами

Сьогодні, 1 листопада, розпочав роботу реперфузійний центр для пацієнтів з інфарктами на базі Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика.

«Пацієнти будуть потрапляти у реперфузійний центр, як тільки з’явиться така потреба. Основний напрям – це стентування при гострому коронарному синдромі. Акцент ставиться на попередженні інфарктів. Також вже проводяться імплантації штучних та постійних водіїв ритму серця, виконуються нейрохірургічні втручання», – розповів керівник управління охорони здоров’я ОДА.

За його словами, завдяки такому методу лікування як коронарне втручання, пацієнт до 5 днів перебуває в кардіологічному відділенні обласної лікарні, а потім тиждень знаходиться під наглядом лікарів за місцем проживання.

«Вже через місяць хворий повертається до звичного ритму життя, тоді як при медикаментозному лікуванні інфаркт розвивається, пацієнт до 6 місяців перебуває на лікуванні, після чого йому оформлюють групу інвалідності», - зазначають в облдержадміністрації.

Реперфузійний центр має 12 ліжок, інфузомати, дефібрилятор, сучасні дихальні апарати, приліжкові кардіомонітори та інше обладнання. Він надає медичну допомогу пацієнтам області з гострим коронарним синдромом у цілодобовому режимі. Задля функціонування центру введено 28 нових ставок працівників.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у Житомирській обласній клінічній лікарні імені О.Ф.Гербачевського відкрили сучасний реперфузійний центр, анонсований головою ОДА Ігорем Гундичем на початку 2017 року. Протягом останніх днів жовтня центр готували до запуску і тепер він запрацював.