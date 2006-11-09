Янукович зажадав ліквідувати заборгованість із зарплат шахтарям

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ обговорили підсумки роботи вугільної галузі за 10 місяців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, за словами С.ТУЛУБА, перші кроки, зроблені Міністерством, були спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам галузі, яка станом на 1 серпня становила 166 млн. грн. На сьогодні поточна зарплата на вугледобувних та працюючих шахтовуглебудівних підприємствах виплачується повністю, повідомив міністр.

С.ТУЛУБ також підкреслив, що заборгованості із зарплати на підпорядкованих Мінвуглепрому вугледобувних підприємствах немає. Водночас залишилася заборгованість на непрацюючих підприємствах, на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях банкрутства та ліквідації, а також в акціонерних підприємствах, де Мінвуглепром не має контрольного пакету акцій, і відповідно не має впливу на ці підприємства.

Під час зустрічі прем’єр-міністр дав доручення ліквідувати заборгованість із зарплати, що залишилася, а також переглянути зарплату в цілому по галузі з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив завершити до 1 грудня всі ремонтні роботи з метою 100-відсоткового забезпечення теплом шахтарських містечок, та забезпечити сталу роботу котелень впродовж усього опалювального сезону.

Прем’єр-міністр також дав доручення у повному обсязі забезпечити населення побутовим вугіллям. За словами С.ТУЛУБА, ціни на побутове вугілля для населення вже знижені на 5%, відповідно до зменшення цін на нафтопродукти.

Як повідомив керівник Мінвуглепрому, за останні два місяця вдалося стабілізувати видобуток вугілля. Зокрема, у жовтні приріст становив 197 тисяч тонн. Покращилась і якість видобутого та відвантаженого споживачам вугілля (зольність зменшилася на 0,1%).

Глава уряду дав доручення розглянути на колегії питання щодо будівництва нових шахт з 2007 року. С.ТУЛУБ повідомив, що Міністерством визначено пріоритетність з будівництва шахти-новобудови №10 «Нововолинська» з введенням І етапу шахти у 2007 році з виробничою потужністю 300 тисяч тонн вугілля на рік. Внутрішнім коригуванням також збільшено ліміти фінансування по шахтах «Краснолиманська» та «Прогрес». За словами міністра, впродовж 7 місяців на будівництво та технічне переоснащення шахт було спрямовано 254 млн. грн. бюджетних коштів, або 78% від плану. А за три місяці спрямовано за даною програмою 136 млн. грн., або 117 % від плану.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив міністру вугільної промисловості прискорити процес узгодження в Кабінеті Міністрів з метою якнайшвидшого внесення до Верховної Ради проекту закону «Про престижність шахтарської професії», а також розроблених Мінвуглепромом програм створення галузевого фонду та програми з охорони здоров’я шахтарів та їхніх сімей, що реалізовуватиметься спільно з Міністерством охорони здоров’я.