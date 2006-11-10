У Донецьку спалили ”Мерседес” колишнього адвоката Пукача

Учора близько 19 години в Донецьку невідомі спалили автомобіль голови міської колегії адвокатів Сергія ОСИКИ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам С.ОСИКА.

За його словами, він залишив машину біля входу в будинок, і через декілька хвилин охоронці повідомили йому, що машина горить. Коли адвокат вийшов на вулицю, машина вже була охоплена вогнем.

За словами С.ОСИКИ, автомобіль - джип «Мерседес», 2005 року випуску, вартістю 120 тис. дол., - практично повністю знищено.

На запитання, хто міг підпалити машину, С.ОСИКА відповів, «що ворогів у мене багато». «Я сьогодні був у обласній прокуратурі, де подавав скарги у справі про вбивство співвласника Дебальцевського машзаводу Геннадія Бистрякова. Крім того, мені погрожували у зв`язку з моїми скаргами з приводу діяльності компанії «Амстор»», - сказав С.ОСИКА. «Ось дві версії, за що мені могли помститися», - зазначив адвокат.