Мертвих немовлят записували як аборти на прохання жінок

На Волині викрито службовців пологового будинку, які, з метою приховування фактів народження мертвих дітей та заниження рівня смертності новонароджених, після народження мертвих дітей вносили у дородові історії хвороб породіллей дані про те, що за згодою пацієнтки було зроблено пізній аборт.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, також службовці не фіксували такі факти та не повідомляли органи реєстрації цивільного стану. Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем).