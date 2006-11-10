У Донецьку заборонили палити і розпивати спиртне

Сьогодні сесія Донецької міськради визнала 23 зони міста "Вільними від паління і розпивання спиртних напоїв".

Як передає кореспондент УНІАН, сесія ухвалила рішення "Про визначення місць, вільних від паління і розпивання спиртних напоїв на території міста Донецька", відповідно до якого на 23-х вулицях, бульварах, площах, скверах, парках, територіях біля виконкомів, а також територіях всіх об`єктів охорони здоров`я, навчальних закладів, дошкільних закладів, дитячих, ігрових і спортивних внутрідворових майданчиків житлових кварталів забороняється палити і вживати спиртні напої.

За це рішення проголосували 59 депутатів міськради.

У заборонених для куріння і розпивання спиртного місцях буде встановлено "застережливі таблички".

Також відповідно до рішення сесії міськуправлінню міліції доручено забезпечити "маршрути патрулювання з метою припинення паління та розпивання спиртних напоїв" в заборонених місцях.