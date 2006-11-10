Червоненко гальмує розслідування кримінальної справи

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО, стосовно якого порушено кримінальну справу за фактом інциденту зі співробітником держслужби охорони, не з’являється до слідчого для надання свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, внаслідок зазначеного інциденту у охоронця «є тілесні ушкодження в області обличчя».

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО спростував висловлювання Є.ЧЕРВОНЕНКА та деяких інших осіб про те, що начебто порушення Генпрокуратурою кримінальної справи є «переслідуванням». О.МЕДВЕДЬКО пояснив, що матеріали, необхідні для порушення кримінальної справи, Генпрокуратура отримала офіційно з Кабінету Міністрів, а рішення про порушення кримінальної справи приймав слідчий. Наразі, як зазначив генпрокурор, ця справа знаходиться на розслідуванні. «Єдине, що затрудняє розслідування цієї справи - те, що пан ЧЕРВОНЕНКО за повідомленнями слідчого не з’являється на допити», - сказав генпрокурор.

У той же час О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що в разі, якщо в ході розслідування буде з’ясовано, що в діях Є.ЧЕРВОНЕНКА немає складу злочину, справа буде закрита, в іншому випадку її буде доведено до логічного завершення, тобто направлено до суду. «Зупинення (в розслідуванні справи – УНІАН) і тяганини по цій справі не буде», - підкреслив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України порушило кримінальну справу стосовно голови однієї з обласних державних адміністрацій за вчинення ним протиправних дій по відношенню до співробітника правоохоронних органів.

При цьому її співробітники зазначили, що кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство, вчинене щодо працівника правоохоронного органу). Вказана стаття та, зокрема, її друга частина передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури не назвали губернатора, стосовно якого порушено кримінальну справу, а також причини, обставини та місце, де виник інцидент.

Як повідомляло наприкінці минулого тижня інтернет-видання «Українська правда», за даними джерел УП, губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО у третій декаді вересня намагався пройти до кабінету прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, але не був допущений до нього співробітником Державної служби охорони, оскільки його (Є.ЧЕРВОНЕНКА) не було у списках осіб, які мали бути прийняті в день інциденту В.ЯНУКОВИЧЕМ. В результаті цього, як стверджує “Українська правда”, Є.ЧЕРВОНЕНКО двічі вдарив співробітника охорони.