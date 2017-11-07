Поліцейського, який втратив ногу під час затримання квартирних злодіїв у Дніпрі, залишать на службі
11:30, 07 листопада 2017Суспільство
560 0
Відомо, що в ніч проти неділі у багатоповерхівці Дніпра квартирні крадії підірвали дві гранати, відкрили стрілянину та втекли.
Таку обіцянку дав очільник Нацполіції / скріншот
Поліцейського, який під час затримання квартирних злодіїв у Дніпрі втратив ногу, залишаь на службі у поліції, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що це пообіцяв Сергій Князєв, відвідуючи поранених правоохоронців у лікарнях.
Читайте такожУ Житомирі затримали групу наркоділків, організовану екс-правоохоронцем
Голова Національної поліції України вручив постраждалим відзнаки та оголосив про присвоєння позачергових звань.
Відомо, що в ніч проти неділі у багатоповерхівці Дніпра квартирні крадії підірвали дві гранати, відкрили стрілянину та втекли. П'ятеро поліцейських дістали поранення.
Полицейского, который потерял ногу при задержании квартирных воров в Днепре, оставят служить в полиции
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter