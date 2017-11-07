Поліцейського, який втратив ногу під час затримання квартирних злодіїв у Дніпрі, залишать на службі

11:30, 07 листопада 2017
Суспільство
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Відомо, що в ніч проти неділі у багатоповерхівці Дніпра квартирні крадії підірвали дві гранати, відкрили стрілянину та втекли.

Таку обіцянку дав очільник Нацполіції / скріншот

Поліцейського, який під час затримання квартирних злодіїв у Дніпрі втратив ногу, залишаь на службі у поліції, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що це пообіцяв Сергій Князєв, відвідуючи поранених правоохоронців у лікарнях.

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Голова Національної поліції України вручив постраждалим відзнаки та оголосив про присвоєння позачергових звань.

Відомо, що в ніч проти неділі у багатоповерхівці Дніпра квартирні крадії підірвали дві гранати, відкрили стрілянину та втекли. П'ятеро поліцейських дістали поранення.

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Теги: #поранення поліцейського#поранений поліцейський#квартирні злодії