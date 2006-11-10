Юристи спростовують заяви кримчанина, який судиться з концерном “Вольво”

Кілька років триває судовий процес, який умовно можна назвати “Громадянин України Коваленко проти автоконцерну “Вольво”.

Кримчанин Сергій Коваленко, який залишився інвалідом після аварії на автомобілі марки “Вольво”, подав позов до суду, вимагаючи моральної та матеріальної компенсації. Один з районних судів Сімферополя виніс безпрецедентне для України рішення: автокорпорація “Вольво” та її дилер – українська компанія “Вікінг моторз” мають сплатити Коваленку компенсацію в сумі, еквівалентній 53 мільйонам доларів. Однак Апеляційний суд Криму, до якого звернулись з відповідною апеляцією відповідачі, відмінив рішення райсуду.

Це сталось у серпні цього року. Сергій Коваленко та його адвокати дали пре-конференцію, на якій заявили, що вважають рішення апеляційної інстанції незаконним, вбачають, що воно могло бути спричинене корупційними діями суддів, які виносили рішення, і, відповідно, домагатимуться правовими методами відміни цього вердикту. УНІАН, серед інших ЗМІ, поширив інформацію про цю прес-конференцію.

Агентство отримало листи від “Кримської юридичної компанії” та її керівника – Романа Тютюнника, які заявляють, що оприлюднені відомості не відповідають дійсності і порочать гідність, ділову репутацію ТОВ "Кримська юридична компанія" та її керівника. В цих листах також міститься вимога подати офіційну позицію компанії та її керівника, що спростовують заяви С.Коваленка та його адвокатів.

Дотримуючись українського законодавства, що регулює діяльність засобів масової інформації, та розраховуючи на те, що викладення позицій всіх сторін конфлікту сприятиме виявленню істини, подаємо листи наших респондентів.

Заява “Кримської юридичної компанії” "Відомості, розповсюджені С.КОВАЛЕНКОМ підчас прес-конференції 06.09.2006 р., та оприлюднені інформаційним агентством УНІАН у статті "Коваленко, який виграв суд у "Вольво", вважає незаконним скасування Апеляційним судом виплати йому 53 млн. доларів компенсації", не відповідають дійсності.

ТОВ «Кримська юридична компанія» та її керівник Р. М. Тютюнник ніколи не мали договірних стосунків з компаніями Volvo Car Corporation або ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз", будь-якими особами в межах чи за межами України, які були б уповноважені представляти інтереси зазначених осіб під час розгляду цивільної справи за позовом Коваленко С.О. до ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз" та Volvo Car Corporation про стягнення матеріальної та моральної шкоди.

Адвокат Харманська Д. О. і юрист Халецький О. В., що брали участь в засіданні Апеляційного суду Автономної Республіки Крим 28.08.2006р. при розгляді апеляційної скарги Volvo Car Corporation на рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя від 23.12.2006 р. у справі за позовом Коваленко С.О. до ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз" і Volvo Car Corporation, дійсно є працівниками ТОВ "Кримська юридична компанія", проте обіймають посади юристів на 1/2 ставки. Індивідуальна трудова діяльність вказаних осіб як приватних підприємців не підконтрольна адміністрації нашої фірми або її засновникам. Участь зазначених юристів в розгляді вищезгаданої цивільної справи не відносилася до виконання ними трудових обов`язків працівників ТОВ "Кримська юридична компанія" і здійснювалася у вільний від роботи час.

Керівник нашої фірми не має оформлених у встановленому законом порядку повноважень на представництво інтересів Volvo Car Corporation або ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз", надання ним правової допомоги у даній цивільній справі або з будь-якого іншого питання.

Жоден з працівників ТОВ "Кримська юридична компанія" у робочий час або у вільний від виконання трудових обов`язків час не брали участі в підготовці і подачі апеляційної скарги Volvo Car Corporation у вищезазначеній справі. За наявною в нас інформацією, зазначена апеляційна скарга підписана представником Volvo Car Corporation В.В.Рубановим і подана в порядку, встановленому цивільно-процесуальним законодавством України.

Апеляційну скаргу Volvo Car Corporation у вказаній цивільній справі розглядала колегія суддів палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у складі суддів Яковенко Л.Р., Куріленко О.С, Синельщикової О.В. Голова Апеляційного суду АР Крим, який є родичем керівника нашої фірми, не брав участі в розгляді даної справи на жодній зі стадій судового процесу.

Зважаючи на те, що ТОВ “Кримська юридична компанія” та її керівник не брали участь у розгляді вищенаведеної цивільної справи у якості представників сторін, саме твердження про можливість впливу співробітників нашої компанії на ухвалення судом рішень у цій справі або про вплив на суд за допомогою використання родинних відносин або іншим чином є вкрай образливим для ділової репутації ТОВ “Кримська юридична компанія”. Таке твердження не ґрунтується на фактах і не має під собою доказів”.

Заява керівника “Кримської юридичної компанії” Романа Тютюнника.

"Відомості, розповсюджені С.Коваленком підчас прес-конференції 06.09.2006 р., та оприлюднені інформаційним агентством УНІАН у статті "Коваленко, який виграв суд у "Вольво", вважає незаконним скасування Апеляційним судом виплати йому 53 млн. доларів компенсації", не відповідають дійсності.

Особисто я, Тютюнник Роман Михайлович, та очолювана мною «Кримська юридична компанія» ніколи не мали договірних стосунків з компаніями Volvo Car Corporation або ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз", будь-якими особами в межах чи за межами України, які були б уповноважені представляти інтереси зазначених осіб під час розгляду цивільної справи за позовом Коваленко С.О. до ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз" та Volvo Car Corporation про стягнення матеріальної та моральної шкоди.

Я не маю оформлених у встановленому законом порядку повноважень на представництво інтересів Volvo Car Corporation або ДП "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз", надання їм правової допомоги у даній цивільній справі або з будь-якого іншого питання.

Особисто я не брав участь в підготовці і подачі апеляційної скарги Volvo Car Corporation у вищезазначеній справі, не надавав цій компанії правової допомоги, не давав юридичних консультацій. За наявною в мене інформацією, зазначена апеляційна скарга підписана представником Volvo Car Corporation В.В.Рубановим і подана в порядку, встановленому цивільно-процесуальним законодавством України.

Апеляційну скаргу Volvo Car Corporation у вказаній цивільній справі розглядала колегія суддів палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у складі суддів Яковенко Л.Р., Куріленко О.С., Синельщикової О.В. Голова Апеляційного суду АР Крим Тютюнник М.С. родинні стосунки з яким я не заперечую, не брав участі в розгляді даної справи на жодній зі стадій судового процесу.

Зважаючи на те, що я чи очолювана мною Кримська юридична компанія не брали участь у розгляді вищенаведеної цивільної справи у якості представників сторін, твердження про вплив мого родича, Голови Апеляційного суду АР Крим, на хід розгляду апеляційної скарги у справі за позовом Коваленко С.О. не відповідає дійсності і носить характер ні чим не підтверджуваного звинувачення в кримінально-караному діянні.

Саме твердження про можливість моєї участі в ухваленні неправосудних рішень або у впливі на суд за допомогою використання родинних відносин є вкрай образливим для мене, принижує мою ділову репутацію як адвоката. Дане твердження не ґрунтується на фактах і не має під собою доказів».

Агентство залишає за собою право стежити за подальшим розвитком подій у процесі “Коваленко проти “Вольво”.