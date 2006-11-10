Молодь, згідно із законом, істотно подорослішала

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо молодіжних та дитячих громадських організацій», прийнятий парламентом 19 жовтня 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, законом внесено зміни до законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо збільшення вікової межі осіб, які мають право бути засновниками та членами молодіжних громадських організацій, з 28 до 35 років.

Крім того, змінами до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» запроваджено індивідуальне та колективне членство в таких громадських організаціях, а також вирішено окремі питання щодо фінансової підтримки діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.