Прокуратура просить для другого учасника ДТП в Харкові два місяці арешту без можливості внесення застави

У Київському районному суді Харкова розпочався розгляд клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу співучаснику дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 18 жовтня у центрі Харкова, Генадію Дронову.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз у судовому засіданні оголошено перерву у зв’язку із заявою захисту про відвід судді.

За словами адвоката Сергія Перепелиці, «ми сьогодні зіткнулися з упередженістю судді, оскільки всі докази прокуратури були прийняті, а наше клопотання про заслуховування свідка відхилено».

Після цього захисник заявив відвід судді, а суддя, у свою чергу оголосила перерву.

«У зв’язку з поданням заяви про відвід судді оголошується перерва», - сказала суддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше сторона обвинувачення оголосила клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу Дронову у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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6 листопада Дронову - водію автомобіля Volkswagen Touareg, який потрапив у ДТП з Lexus Олени Зайцевої, внаслідок чого загинули шестеро пішоходів, було оголошено підозру.

Адвокат Дронова Перепелиця повідомив, що підозру його підзахисному вручили в лікарні, де він перебуває.

18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення Lexus 20-річної Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля Volkswagen Touareg, за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня підозрювану Зайцеву суд заарештував на два місяці.