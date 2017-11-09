П’яний священик влаштував аварію та намагався втекти із пляшкою горілки
10:58, 09 листопада 2017Суспільство
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Священик підрізав одн із автомобілів на трасі Київ-Чоп та спричинив аварію.
Священик намагався втекти із місця ДТП / скріншот
На Рівненщині священик напідпитку влаштував ДТП на трасі Київ-Чоп. Очевидці повідомляють, що святий отець підрізав один із автомобілів.
Як йдеться у сюжеті ТСН, після цього сталося зіткнення ще з двома машинами - двоє людей постраждали.
Одразу після аварії піп, зазначають очевидці, намагався утекти із пляшкою горілки. Коли ж його затримали правоохоронці, та провели тест на вміст алкоголю, результат показав більше 3 проміле.
Безбожна їзда. П’яний священик на Рівненщині потрапив у аварію
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