День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС буде відзначатися щороку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом встановив в Україні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначатиметься щороку 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Як зазначено в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, це зроблено з метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму ліквідаторів аварії та на підтримку ініціативи громадських організацій і Міністерства праці та соціальної політики України.