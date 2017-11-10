"Єврохохли", "тупі американці" та "важчий за повітря" MH17: якими цинічними жартами запам'ятався Задорнов (відео)

Сьогодні стало відомо, що на 70-му році життя помер російський письменник та сатирик Михайло Задорнов. Він був відомий передусім через образ "тупих американців", які фігурували в численних його гумористичних виступах.

Після початку мітингів у центрі Києва 2013 року він став одним із виразником пропаганди Кремля. Перед масами артисту треба було показати позицію влади РФ, тож у його виступах почали з'являтися жарти про "єврохохлів", передає ТСН.

Звісно, цю лінію він продовжив і під час війни Росії проти України - цинічні жарти стосувалися кривавих подій. Так, він не гребував сміятися навіть над авіакатастрофою збитого на Донбасі малайзійського Boeing 777.

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Під час свого виступу російський жартівник згадав на той час офіційного представника Держдепу США Дженіфер Псакі і приписав їй кумедні, на його думку, пояснення щодо падіння літака - він полетів донизу тому, що "був важчим за повітря". Згодом виявилося, що кремлівський жартівник насправді процитував прокурора Чусовського району Андрія Делієва, який 2010 року таким чином пояснив падіння Міг-31 під час навчань у Пермському краї.

Жарти Задорнова стосувалися й української армії, а також військ НАТО - він висміював їх за нібито небоєздатність і слабкість перед російськими солдатами.

Сатирик розповідав нібито правдиві історії про доблесних "ополченців" на окупованому Донбасі та паралельно зачіпав "западенців", справно працюючи за кремлівськими установками, налаштованими на формування негативного образу українців. "Турбувала" його й доля країн Балтії, які також страждали від окупації Росії.

Часом він дозволяв собі риторичні виступи, які виглядали і справді як неприхована пропаганда Росії, а власне її військової міці. Також Задорнов заявляв, що Росія ніколи ні на кого не нападала й не мала колоній. Зокрема, подібне сатирик проголошував вже після вторгнення РФ до України 2014 року.

Нагадаємо, Задорнов став персоною нон ґрата в Україні за неодноразові образливі заяви на адресу її громадян.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада відомий російський сатирик і гуморист Михайло Задорнов помер у віці 69 років. Він протягом довгого часу лікувався від онкологічного захворювання.