Адвокат подав апеляцію на запобіжний захід Дронову

Захисник водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, другого підозрюваного в ДТП на перетині вулиці Сумської та провулку Мечникова, оскаржить ухвалу Київського райсуду про обрання запобіжного заходу.

Апеляційну скаргу адвокат Дронова Сергій Перепелиця подав сьогодні, підтвердив він «МедіаПорту».

«Вважаю, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова є упередженою, незаконною, необґрунтованою», — йдеться, зокрема, в апеляційній скарзі.

На думку захисника, рішення слідчого судді порушує права і свободи людини, гарантовані Конституцією, Кримінальним процесуальним кодексом, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

8 листопада Київський райсуд Харкова взяв Геннадія Дронова під варту на 42 дні (в межах досудового слідства) без можливості внесення застави. Захист просив суд обрати Дронову не пов'язану з обмеженням свободи запобіжний захід.