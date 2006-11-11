З’їзд НСНУ затвердив зміни до програми партії

III з’їзд партії “Народний Союз «Наша Україна» затвердив зміни до програми партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 1126 делегатів з 1237, зареєстрованих на з’їзді.

Цим же рішенням з’їзд затвердив програмний документ партії «Основні програмні цілі та політичні завдання партії на сучасному етапі: «Європейський вибір: незмінність обраного шляху».

З’їзд зокрема своїм рішенням доповнив програму партії частиною щодо національної ідентичності та самобутності української нації, які відніс до пріоритетів партії. В цій частині з’їзд назвав завданнями НСНУ утвердження національного культурного простору, беззастережне виконання статті 10 Конституції України всіма органами державної влади щодо української мови як єдиної державної, визначення правового та соціального статусу вояків УПА як ветеранів боротьби за незалежність України, дотримання принципів свободи совісті і створення умов для рівного розвитку конфесійних об’єднань.

Затверджений сьогодні Програмний документ партії міститься на 20 сторінках і складається з 3 розділів. В ньому зокрема визначені основні політичні та економічні завдання партії. Серед політичних завдань НСНУ ставить за мету забезпечення незалежності, соборності та унітарності України, удосконалення конституційної реформи, реформування судово-правової системи, зміцнення статусу української мови та проведення політики національного примирення.

Серед економічних завдань НСНУ визначає пріоритетними поглиблення ринкових реформ, боротьбу з бідністю та забезпечення енергетичної незалежності. Серед зовнішньополітичних завдань партія називає вступ до СОТ та НАТО, а також забезпечення європейського вибору України.