Експерти сумніваються, що Турчинов сказав правду про Нафтогаз

Центр енергетичних досліджень (м. Київ) розчарований звинуваченнями в упередженості, що пролунали в його адресу, і спробами посадовців НАК «Нафтогаз України» і уряду України перевести професійну дискусію про фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» в політичну площину.

Про це сказано в повідомленні Центру енергетичних досліджень, текст якого переданий УНІАН.

У повідомленні наголошується, що як експертна неприбуткова організація, Центр енергетичних досліджень ставить перед собою завдання аналізу ситуації в паливно-енергетичному комплексі України і вироблення професійних рекомендацій з її поліпшення.

«Центр не бере участі в політичних процесах в Україні. Ми припускали, що запропонований нами аналіз дозволить заздалегідь – до початку наступного опалювального періоду – привернути увагу політикуму і громадськості до фінансового стану НАК «Нафтогаз України», що допоможе виконавчій владі виробити необхідні рішення для подолання кризової ситуації», - йдеться в повідомленні.

Центр енергетичних досліджень констатує, що реакція НАК «Нафтогаз України» і уряду не спростовує жодну з ключових тез аналітичної записки, оприлюдненої на сайті УНІАН:

1. Для оплати 5 млрд. куб м газу, куплених в 1-му кварталі за зовнішньоекономічним контрактом, НАК «Нафтогаз України» мусив реалізувати на внутрішньому ринку 19,65 млрд.куб м – в т.ч. понад 14 млрд. куб м з власних запасів і власного видобутку.

Таким чином, діюча фінансова модель НАК (визначена газовими контрактами від 19 січня ц.р.) є збиткова і побудована на використанні запасів минулих років.

2. Після закінчення опалювального сезону, споживання газу в Україні скоротилося, а закупівлі за імпортом навпаки – зросли. У 2-му і 3-му кварталах виручки від реалізації газу на внутрішньому ринку України буде недостатньо для оплати об`ємів, що імпортуються.

Це веде до неможливості накопичення в підземних сховищах запасів, достатніх для майбутнього опалювального періоду.

3. Неплатежі за газ на внутрішньому ринку (відповідно до наведених даних на 13 травня 2009 р.) перевищують 30% об`єму постачань і досягли 7 млрд. грн.

Експерти центру зазначають, що в той час, як уряд примушує місцеву владу одержувати кредити для розрахунків по боргах теплокомуненерго, «Нафтогаз України» допустив накопичення понад 1,4 млрд. грн. боргів промислових споживачів. Найбільшим боржником НАК є підприємства корпорації ІСД, що заборговували за спожитий з початку року газ близько 400 млн. грн.

«Відповідь уряду України, на жаль, не містить аргументованих відповідей на запитання про фінансовий стан НАК «Нафтогаз України». Натомість, увагу громадськості намагаються зосередити на бухгалтерському показникові чистого доходу НАК, що становить (за даними першого віце-прем`єр-міністра Олександра Турчинова) за 1-й квартал 32,1 млрд. грн.», - йдеться в повідомленні

Разом з тим, за повідомленням центру, в заяві НАК «Нафтогаз України» від 20.05.2009 валова виручка компанії від реалізації газу на 10.05.2009 зазначена як 20,9 млрд. грн. (включаючи 3,3 млрд. грн. дотацій з держбюджету) – що на 11 млрд. грн. менше, ніж у заяві О.Турчинова.

Можливо, О.Турчинов навів консолідовані показники НАК, включно з виручкою його дочірніх товариств від інших видів діяльності - транзиту нафти, видобутку і реалізації нафти і нафтопродуктів тощо.

Проте аналітична записка центру розглядала виключно операції НАК з імпорту і реалізації природного газу і не стосувалася наведених О.Турчиновим аспектів діяльності.

«Фактичне сальдо «Нафтогаза» за операціями з імпорту природного газу і його реалізації на внутрішньому ринку України дозволяє говорити про наявність у компанії після розрахунків з російською стороною не більше 470 млн. дол., причому з цих коштів необхідно було профінансувати закупівлю паливного газу для ДК «Укртрансгаз» (360 млн. дол.) і оплати газу українським газодобувним організаціям (близько 200 млн. дол.)», - зазначають експерти центру.

Також у повідомленні зазначено, що негативне сальдо операцій з імпорту газу і його реалізації на внутрішньому ринку протягом 2-го і 3-го кварталів наростатиме, що не дозволить НАК профінансувати створення запасів газу на наступну зиму вартістю близько 4 млрд. дол.

«Відсутність даних щодо закачування газу за місяць, що минув з початку сезону закачування (15 квітня) дозволяє припустити істотне відставання НАК від графіку закачування. На жаль, заяви НАК «Нафтогаз України» і уряду не відповідають на ключове запитання: з яких коштів фінансуватиметься закупівля газу в сховища і чи ведеться вона зараз», - підсумовано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов заявив, що фінансовий стан НАК “Нафтогаз України” залишається стабільним, і ніяких передумов до виникнення чергової газової кризи у відносинах з Росією не існує.

За словами О.Турчинова, підтвердженням стабільності НАК “Нафтогаз України” є той факт, що 21 травня компанія перевела останній транш, і повністю розрахувалася по одному з кредитів в 200 млн. дол., який був одержаний в англійському “Стандарт банку”.

За інформацією першого віце-прем`єр-міністра, відповідно до фінансової звітності, компанія за перший квартал 2009 року одержала чистий дохід у розмірі 32,1 млрд. грн., що втричі більше чистого доходу, одержаного за відповідний період 2008 року.

З аналітичною запискою Центру від 20.05.2009 можна ознайомитися тут.