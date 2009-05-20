Експерти: дефіцит коштів не дозволить «Нафтогазу» накопичити газ до сховищ

Дефіцит коштів НАК «Нафтогаз України», не дивлячись на зниження закупівельної вартості імпортного газу в другому кварталі, не дозволить держкомпанії провести накопичення запасів природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на майбутній опалювальний сезон, і створить значні складнощі з виконанням графіка оплати поточних постачань газу по імпорту.

Про це сказано в аналітичній записці«Про фінансові результати НАК «Нафтогаз України» по операціях з імпорту і реалізації природного газу на території України за 4 міс. 2009 р.» Центру енергетичних досліджень (м. Київ), текст якої переданий УНІАН.

У документі наголошується, що катастрофічне фінансове положення НАК «Нафтогаз України» в 2009 році визначається збитковою економічною моделлю його роботи у сфері імпорту природного газу і його реалізації на території України.

При цьому відмічено, що ця модель була нав`язана «Нафтогазу» газовими угодами від 19 січня ц.р. і прагненням уряду приховати їх реальні економічні наслідки від українського суспільства.

Щоб сплатити імпорт 5 млрд. куб. м російського газу в січні-квітні, «Нафтогаз України» був вимушений продати споживачам 19,65 млрд. куб. м газу, з яких 14 млрд. куб. м – його власні запаси і видобуток.

За період з 1 січня по 13 травня 2009 р. НАК «Нафтогаз України» поставила споживачам 19,65 млрд. куб. м природного газу. Частка імпортного газу склала близько 28% від об`єму постачання споживачам (близько 5,5 млрд. куб. м).

«Цей підхід привів до того, що НАК «Нафтогаз України» сьогодні «спрацьовує» запаси газу в ПСГ, накопичені в період в 2006-2008 рр.», - відмічено в записці.

Експерти Центру відзначають, що фактична виручка НАК «Нафтогаз України» за січень-травень 2009 р. склала 15,8 млрд. грн. (2,05 млрд. дол. по курсу НБУ), що лише трохи перевищує витрати на закупівлю природного газу по імпорту (1,58 млрд. дол.).

Коштів, що залишилися у розпорядженні НАК «Нафтогаз України» (близько 470 млн. дол.) недостатньо для оплати газу власного видобутку газодобувним підприємствам (понад 200 млн. дол.), закупівлі технологічного газу ДК «Укртрансгаз» (близько 360 млн. дол.), не говорячи вже про сплату податків і інших обов`язкових платежів.

На думку експертів, платіжний баланс «Нафтогазу» істотно посилюється рекордно високим рівнем неплатежів споживачів – понад 7 млрд. грн. Фактично, в січні-квітні залишилися неоплаченими понад 30% поставлених споживачам енергоресурсів.

Разом з тим, критично низьким залишається рівень оплати за газ підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ). Неплатежі ТКЕ перевищують 60% від вартості поставлених енергоресурсів. Подібний рівень оплати спостерігався лише в кінці 90-х років.

Крім того, на неприпустимо низькому рівні знаходиться оплата постачань газу з боку «Київенергохолдінгу» (недоплата – понад 40%). Рекордно низьким залишається рівень оплати газу населенням (78,4%), бюджетними організаціями (84,5%), генеруючими компаніями Мінпаливенерго (86,5%).

Також за інформацією Центру енергетичних досліджень, НАК «Нафтогаз України», вперше з 2006 р., допущено виникнення заборгованості з боку промислових підприємств – за січень-квітень їх борг перевищив 1,4 млрд. грн. (не сплачено 15% постачань). Постачання газу промисловим споживачам без передоплати заборонено постановами Кабінету Міністрів.

Найбільшими неплатниками за газ в промисловій групі є підприємства корпорації ІСД – Алчевський меткомбінат, Алчевський коксохім і Дніпровський меткомбинат ім. Дзержинського (заборгованість – близько 400 млн. грн.).

«Дефіцит коштів НАК «Нафтогаз України» стане критичним у вересні 2009 р., коли наступає термін погашення 5-річних єврооблігацій компанії на суму 500 млн. долл.», - відмічено в повідомленні.

На думку експертів, єдиним джерелом фінансування дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України» в літній період залишаються позики державних банків.

Нагадаємо, 19 травня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, що фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» викликає стурбованість.

«Реальний фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» сумний. Компанія не має права працювати в режимі нарощування мільярдних боргів, як це відбувається зараз», – сказав він.

Він вказав на дві головні причини нинішнього стану компанії. По-перше, ні нинішній, ні попередній уряд не здійснили належних реформ в газовому секторі, що привело до системної несплати українськими споживачами за спожитий газ, а сама компанія-постачальник ще і вимушена компенсувати різницю між популістськими відпускними цінами і жорсткими, високими закупівельними.

«Тобто сьогодні ми фактично все ще існуємо в умовах соціалістичної системи на газовому ринку», – прокоментував Б.Соколовський таку ситуацію.

Другою причиною фінансових проблем компанії він назвав «кабальні контракти від 19 січня поточного року».

«Це головні чинники, що визначають нинішній кризовий фінансовий стан компанії, який ускладнюється, не дивлячись на активні і високопрофесійні, на мою думку, дії керівництва «Нафтогазу», – підсумував Б.Соколовський.

Раніше Президент України Віктор Ющенко неодноразово наполягав на перегляді фінансового плану НАК «Нафтогаз України».

З повним текстом аналітичної записки можна ознайомитися тут.